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    • 14.12.2020 23:01
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'de önemli mesaj: 'de rotaları da kolları da biz büküyoruz

    Son dakika haberi... Son dakika haberi... : "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan 'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun."

    Çavuşoğlu'ndan önemli mesajlar

    Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapramında konuşma gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
    Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen Suriye, Libya, , Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur.

    Bugün Türkiye arabuluculukta bir dünya markası oldu.

    Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz.

    Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli mesaj: Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz