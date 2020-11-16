Başkan Erdoğan, dün KKTC 'ye gitti. Konuşmasında dünyaya net mesajlar gönderdi: Bizim ve KKTC'nin diplomasi oyunlarına tahammülü kalmadı.Tayyip Erdoğan, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada dünyaya şu mesajları verdi:Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'la ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor.Bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmamıştır.

Doğu Akdeniz 'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Karadeniz 'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli h ab erler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.

Hiçbir zaman biz Kuzey Kıbrısımız'ı yalnız bırakmayacağız.