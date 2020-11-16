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    • 16.11.2020 Gazete
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    ’ta iki devletli çözüm! Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı: Bizim ve ’nin diplomasi oyunlarına tahammülü kalmadı

    Başkan , Milliyetçi Hareket Partisi lideri ile birlikte Kuzey Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Avrupa’ya çağrı yaptı: , Kıbrıs’ta yalan söyledi. Sözünü yerine getirmedi. Bugün iki ayrı devlet var. Eşitlik temelinde iki devletli çözümün konuşulması gerekiyor. Diplomasi oyunlarına artık bizim tahammülümüz kalmamıştır. Arzumuz AB’nin uzattığımız eli havada bırakmamasıdır.

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    Başkan Erdoğan, dün 'ye gitti. Konuşmasında dünyaya net mesajlar gönderdi: Bizim ve KKTC'nin diplomasi oyunlarına tahammülü kalmadı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.



    KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada dünyaya şu mesajları verdi:

    Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.
    1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'la ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor.

    Bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmamıştır.

    'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.
    Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız.

    'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli herler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.

    Hiçbir zaman biz Kuzey Kıbrısımız'ı yalnız bırakmayacağız.

    Erdoğan'ın talimatıyla yapılan 100 yataklı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, hizmete açıldı.



    Başkan Erdoğan, Lideri Bahçeli ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sohbet etti.

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    Haberler Güncel Kıbrıs’ta iki devletli çözüm! Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı: Bizim ve KKTC’nin diplomasi oyunlarına tahammülü kalmadı