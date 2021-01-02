Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yaptığı "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbette, modern dönemde ulaşım, iletişim ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiğini ancak insanın derin bir yalnızlığa mahkum olduğunu belirtti.

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Bugün insanlığın devasa krizlerle karşı karşıya kaldığını, savaşların, felaketlerin ve musibetlerin insanın geleceğe dair umudunu iyice zayıflattığını ifade eden Erbaş, Batı merkezli kurulan yeni dünya düzeninde insanın hayatın anlamını ve varoluşun gayesini kaybettiğini söyledi.

Erbaş, bugün insanlığın aklını ve vicdanını kullanıp kendisiyle yüzleşmeye ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Bilhassa İslam dünyası ve Müslümanlar olarak inanıcımızı, medeniyetimizi ve sorumluluklarımızı dikkate alarak derin bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak hep beraber salgın hastalıkla mücadeleye devam ediyoruz. İnanıyorum ki Allah'ın izni ve inayetiyle bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz ve en kısa zamanda normal hayatımıza yeniden kavuşacağız. Bize düşen, hayatın zorluklarını doğru yorumlamak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için gereken irade ve gayreti göstermektir. Tedbirli olmaktır. Unutmayalım ki tedbir bizden, takdir yüce Allah'tandır."

"GÖNÜL YARALARI BAŞKASININ YARASINA MERHEM OLUNDUĞUNDA İYİLEŞECEK"

Erbaş, küresel bir çevre sorunu olarak havanın, suyun, toprağın kirletilmesi gibi hadiselerin bütün insanlığı ilgilendiren büyük meseleler olduğuna dikkati çekerek, insanın çevreyle ilişkisini başta sorumluluk duygusu olmak üzere emanet, güzel ahlak ve salih amel bağlamında yeniden gözden geçirmesinin göz ardı edilemez bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Sağlık görevlisi, arama kurtarma faaliyetleri personeli, güvenlik güçleri, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları, milletin hizmetine koşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve tüm güzel yürekli insanların yanında olunması çağrısında bulunan Erbaş, gönül yaralarının başkasının yarasına merhem olunduğunda iyileşeceğini dile getirdi.

"2020'DE OLUMSUZLUKLAR KARŞISINDA MİLLETÇE KENETLENEREK MÜCADELE EDİLDİ"

Erbaş, zorlukları ve güzellikleriyle bir yılın geride bırakıldığını, milletin salgın, deprem, sel gibi olaylara hep beraber üzüldüğünü ve bu olumsuzluklar karşısında milletçe kenetlenip mücadele edildiğini belirterek, "Ama bütün bu zorluklar ve olumsuzluklar içerisinde Rabbimizin izni ve inayetiyle, yaklaşık bir asırlık hasretin sonunda Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi ve müminlerle buluşması vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslümanlarla beraber büyük bir heyecan ve sevinç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yeni bir miladi yılın ilk günlerinin yaşandığını hatırlatan Erbaş, şunları söyledi: