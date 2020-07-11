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    • 11.07.2020 15:57
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    Trump'ın rakibi 'dan küstah Ayasofya açıklaması!

    ABD Başkanı 'ın rakibi ve Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan , Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami yolunun açılması hakkında açıklama yaptı. Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlatan Biden, Başkan 'a çağrı yaparak, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti.

    Joe Biden'dan küstah Ayasofya açıklaması!
    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Başkan Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.



    JOE BİDEN'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA
    Dünyadan konu ile alakalı çeşitli ülkelerden açıklamalar yapılırken, bir çağrı da Demokratların başkan adayı 'dan geldi.
    Trump'ın rakibi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aldığı karardan "derin endişe" duyduğunu söyledi.




    Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, 85 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını belirtti.

    KARARDAN DÖNME ÇAĞRISI YAPTI
    Başkan 'a karardan dönme çağrısı yapan Biden, Ayasofya'ya herkesin "eşit" erişim sağlanmasına olanak sağlayan "müze" statüsünün korunmasını istedi.


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