Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Başkan Erdoğan,dedi.

Dünyadan konu ile alakalı çeşitli ülkelerden açıklamalar yapılırken, bir çağrı da Demokratların başkan adayı Joe Biden 'dan geldi.Trump'ın rakibi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aldığı karardanduyduğunu söyledi.Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, 85 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını belirtti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a karardan dönme çağrısı yapan Biden, Ayasofya'ya herkesinerişim sağlanmasına olanak sağlayanstatüsünün korunmasını istedi.