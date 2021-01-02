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    • 02.01.2021 10:58
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    CHP yandaşı 'den "" çarkı: "Yanlış anlaşıldık"

    CHP yandaşı haberleriyle bilinen , yeni yılın ilk manşetinde 'nın ibadete açılmasını "2020 yılının felaketleri arasında" göstermişti. 'nün skandal manşetine tepkiler peş peşe gelince gazeteden çark geldi. Gazetenin genel yayın yönetmeni bugün ilk sayfada bir yazı kaleme alarak söz konusu haberin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." ifadelerini kullandı.

    Sözcü'den Ayasofya çarkı


    , yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede 'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALMAYIN' DEDİ
    Dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan , Gazetesi'nin manşetine yönelik olarak "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" açıklamasında bulunmuştu.

    "AMAÇ ELEŞTİRME DEĞİL, YILA DAMGA VURAN OLAYLARI HATIRLATMAK"
    Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel Yayın Yönetmeni 'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." denildi.

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    Haberler Güncel CHP yandaşı Sözcü'den "Ayasofya" çarkı: "Yanlış anlaşıldık"