

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde tartışmalara neden olacak bir manşetle çıkmıştı. İslam düşmanlığını bir kez daha gösteren gazete, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altına sıraladığı listede Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami statüsüne kavuşmasını da koymuştu. Gazetenin manşetine tepkiler art arda geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALMAYIN' DEDİ

Dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü Gazetesi'nin manşetine yönelik olarak "Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır" açıklamasında bulunmuştu.





"AMAÇ ELEŞTİRME DEĞİL, YILA DAMGA VURAN OLAYLARI HATIRLATMAK"

Sözcü gazetesi bugünkü ilk sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Sosyal medya ve bazı sitelerde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler. Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı." denildi.