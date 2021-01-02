Türkiye sıfırdan yeni bir şehir kurdu: İdlib’de 50 bin konutluk kent

Türkiye'nin iç savaştan evlerini terk ederek kaçan Suriyeli sığınmacıların barınmaları için İdlib'de başlattığı 50 bin konut inşasında sona gelindi. Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Meşhed Ruhin Bölgesi'nde adeta yeni bir şehir kuruluyor.



300 BİN SIĞINMACI

Yapımına başlanan 50 bin briket evin yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. Çadırlarda, kamplarda zor şartlar altında kalan 300 bin Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek. 2021 yılında Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapacak bölge görüntülendi. Kurulan yeni İdlib'de barınmanın yanı sıra sığınmacılar için okul, hastane, çocuklar için oyun parkları yapılıyor, çarşılar kuruluyor. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Hatay'ın karşısındaki İdlib vilayeti iç savaşın başlamasıyla yeni yapıya büründü. Lazkiye, Halep ve Hama gibi illerle komşu olan 1.1 milyon nüfuslu tarım kenti İdlib, rejim saldırıları sonrası göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin sığınağı oldu.



İdlib'de inşa edilen briket evlerin, Esad rejiminden kaçarak çadırkentlerde yaşamak zorunda kalan sığınmacılara daha güvenli bir yaşam alanı sunması bekleniyor.