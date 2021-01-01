AK PARTİLİ ÇELİK: DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" ilkesini de sevmiyorlar. "Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz' diyen Sözcü Çelik, 'Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu...' açıklamasını yaptı.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun." ifadesini kullandı.

"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak okutmak! Bu ülkenin felaket muhalefetinin içler acısı halinin manşeti niteliğindedir!" dedi.