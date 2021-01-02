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    • 02.01.2021 11:02
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    Son dakika haberi: bölgesine sızma girişimindeki 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Son dakika haberi: , bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    DHA
    Oraya sızmaya çalışan 3 terörist öldürüldü

    , bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "İZİN VERMEDİK VERMEYCEĞİZ"
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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