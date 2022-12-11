Mangır Halk TV 'istismar' yayınına adı tecavüz, şantaj, 'grup sex' skandalına karışan CHP'li Özgür Karabat'ı çıkardı

Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki kıza cinsel istismar' olayı sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerek olayı aydınlatmak için kolları sıvadı.
Mağdur H.K.G'ye her türlü destek verildi, devlet koruması altına alındı.
H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2012 yılında soruşturmayı kapatan Cumhuriyet Savcısıyla ilgili de HSK tarafından soruşturma başlatıldı.
MANGIR HALK TV'DE TEPKİ ÇEKEN YAYIN!
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı mangır medyanın aktörlerinden olan Halk TV'de tepki çeken bir yayın kayıtlara geçti.
Halk TV'de İpek Özbey'in sunumuyla yayınlanan 'Sansürsüz' isimli programda Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar konusu ele alındı.