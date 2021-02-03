Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki taciz, tecavüz skandallarına şimdi de 'seks partisi' şantajı eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eller ile gizli bir ilişki yaşadı. Bu ilişkinin gizli kamera ile kayıt altına alınmasından sonra 10 milyon lira ve İBB'de yönetim kurulu üyeliği içeren tehdit ve şantaj mesajları atıldı.
Olayla ilgili soruşturma ise tamamlandı.
CHP TEŞKİLATINDAN BİR KADIN İLE İLİŞKİ
Karabat'a CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eler'i kullanarak tuzak kuran ve yaşadıkları ilişkiyi gizli kamerayla kayda aldıran şebekenin mesajlaşmaları, skandalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.