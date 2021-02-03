

Alma'nın, kayıtların elde edilmesinin ardından Karabat'a gönderdiği tehdit mesajında ise "Selam vekilim. Bir emanet var göndereceğim size... İzlemeniz gereken bir şey... Geçen gittiğiniz Çekmeköy'le ilgili seks partinizle alakalı... Kayıtlar elimizde. 'Başka yerlere gitmeden sana gelsin' dedim... Belki herkesin bir hesabı vardır vekilim... Sizin bana zamanında yapmış olduğunuzun karşılığı diyelim... Valla vekilim siz ve sizin gibi düşünenler benim bütün düzeni altüst ettiler. Emin olun ben de her şeyi altüst edeceğim... Ben aday yapmaya çalıştım ve benim için siyaset bitti... Benim kaybedeceğim bir şeyim kalmadı" diyerek 10 milyon TL ve İBB'de yönetim kurulu üyeliği talep ettiği belirlendi.