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    • 29.12.2020 10:36
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    lideri Kemal 'ndan taciz ve tecavüz skandallarını örtbas etme girişimi: "Amaç gündem değiştirmek"

    Genel Başkanı Kemal , partisinin ilçe teşkilatlarında yaşanan larına ilişkin bu olayların gündemi değiştirmek için konuşulduğunu iddia etti. Taciz ve tecavüz olaylar zinciri , Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, ve 'da görülmüştü.

    Tecavüz skandallarını örtbas etme girişimi

    yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı ları zinciri , Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, ve 'da devam etti. CHP'den şu ana kadar yaşanan olaylara tatmin edici bir açıklama gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal , dün partisinin MYK toplantısı sonrası yaşanan bu olaylara değindi.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda son günlerdeki "taciz" iddiaları üzerinden hükümetin CHP'ye yönelttiği eleştirileri masaya yatırdı.

    "DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"
    Söz konusu eleştirilerin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı olduğu belirtildiği toplantıda, bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli ve yakıcı meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taciz ve tecavüz skandallarını örtbas etme girişimi: "Amaç gündem değiştirmek"