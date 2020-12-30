İzmir'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.