İzmir'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi.
Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.
İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD 30 Aralık 2020 16.40'ta İzmir Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
30 EKİM'DEKİ DEPREMDE 100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti.
SON DAKİKA! SON DEPREMLER!
AFAD'ın sitesindeki son depremler verilerine göre;
Kuşadası açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden önce 2.5 büyüklüğünde de bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.30 16:22:13 38.0390 27.1042 2.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 16:10:20 37.1062 37.2813 0.0 -.- 1.4 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.12.30 15:47:24 36.3960 27.1105 2.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.30 15:30:22 37.9992 26.2593 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.30 15:04:39 39.3597 40.8032 3.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.12.30 14:53:54 39.3158 33.4662 0.0 -.- 1.0 -.- KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) İlksel
2020.12.30 14:26:20 38.3942 38.8088 18.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.12.30 14:17:56 40.7713 31.6787 0.0 -.- 1.5 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel
2020.12.30 14:08:09 37.0150 34.6933 0.0 -.- 1.3 -.- KAKLIKTASI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2020.12.30 13:43:25 37.9515 27.2182 7.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 13:34:31 37.2183 36.5500 27.0 -.- 1.7 -.- ORENCIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2020.12.30 13:16:18 37.8347 27.1605 9.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 12:27:05 39.3133 38.2228 6.1 -.- 1.6 -.- CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2020.12.30 12:17:09 39.3512 33.4283 0.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel