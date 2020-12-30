Aşılar ne zaman yapılacak? Aşılar geldi mi? Kimlere aşı yapılacak?

Aşılar ne zaman yapılacak? Aşılar geldi mi? Kimlere aşı yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aşı takvimine dair detaylı bilgiler gündemde en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Koronavirüse karşı aylardır beklenen aşılar birçok ülkede uygulanmaya başlandı. Ülkemizde de aşılar vurulmaya başlanacak. Peki aşılar ne zaman yapılacak? Kimlere aşı yapılacak?
AŞILAR GELDİ Mİ?
Çin'den gelen Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı deposuna nakledildi.
Sağlık Bakanlığı, dün Esenboğa Havalimanı'na getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada sürece ilişkin şu bilgiler verildi:
"Sinovac firmasına ait Covid-19 aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor. Öncelikle "soğuk zincir" konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.
Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor. Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.
Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Ana Depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.
AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı:
"27 bin Aile Sağlık Merkezi süreçte etkin ve hızlı rol oynayacak. Kamu hastaneleri ile özel hastaneler de devreye girecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak." Günde en az 1 milyon 100 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılacak.