İstanbul'da deprem korkusu! Caddebostan'da deniz çekildi

Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir. Bu durumlarda da insanlar genelde 'deprem mi olacak' düşüncesine sevk ediyor. Bu doğru değil. Aynı şekilde çok karlı dönemlerde su dağlarda tutulduğu için dere ve akarsular vasıtasıyla denizi besleyemez ve su seviyesi yine düşer. Yani buna benzer meteorlojik koşullardan dolayı bu su gerilemesi olmuştur. Bunun depremle bir ilgisi yok" dedi.