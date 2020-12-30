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    • 30.12.2020 17:20
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    mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? | Kandilli AFAD liste!

    İzmir'de hissedilen depremin ardından şiddeti kaç ve gibi sorulara arama motorlarında yanıt arnamaya başlandı. listesi Kandilli ve AFAD sitelerinde araştırılıyor. İzmir son dakika deprem açıklaması AFAD'dan geldi. Yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 16:40 itibariyle 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte İzmir deprem gelişmesinin detayları!

    takvim.com.tr
    İzmir deprem son dakika şiddeti kaç? İzmir deprem mi oldu? Kandilli AFAD İzmir son depremler!

    İzmir deprem şiddeti kaç? İzmir deprem son dakika gelişmesi! İzmir deprem mi oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kandilli AFAD son İzmir son depremler listesi merak ediliyor.

    İZMİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

    İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    AFAD'ın verdiği bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 16:40 itibariyle 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.12.30 16:22:13 38.0390 27.1042 2.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.30 16:10:20 37.1062 37.2813 0.0 -.- 1.4 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
    2020.12.30 15:47:24 36.3960 27.1105 2.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2020.12.30 15:30:22 37.9992 26.2593 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.12.30 15:04:39 39.3597 40.8032 3.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
    2020.12.30 14:53:54 39.3158 33.4662 0.0 -.- 1.0 -.- KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) İlksel
    2020.12.30 14:26:20 38.3942 38.8088 18.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

    2020.12.30 14:17:56 40.7713 31.6787 0.0 -.- 1.5 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel
    2020.12.30 14:08:09 37.0150 34.6933 0.0 -.- 1.3 -.- KAKLIKTASI-TARSUS (MERSIN) İlksel
    2020.12.30 13:43:25 37.9515 27.2182 7.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.30 13:34:31 37.2183 36.5500 27.0 -.- 1.7 -.- ORENCIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
    2020.12.30 13:16:18 37.8347 27.1605 9.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.12.30 12:27:05 39.3133 38.2228 6.1 -.- 1.6 -.- CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
    2020.12.30 12:17:09 39.3512 33.4283 0.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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