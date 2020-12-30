Türkiye dün sabah saatlerinde bir vahşete tanık oldu. Aydın Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız isimli bir şahıs tarafından önce boğazı kesilerek ve yakılarak katledildi.
Yürek burkan olayda katil zanlısı Kemal Ayyıldız, polisler tarafından alındığı gözaltındaki ifadesinde Aylin Hoca ile ilişkisinin olduğunu iddia etmişti.
Evli ve üç çocuk babası olduğu, eşinin bir süre önce şehir dışına tayini çıktığı öğrenilen zanlı, kasım ayından bu yana tekrar görüşmeye başladıkları Aylin Sözer'in evine dün sabah 09.00 sıralarında tekrar gidip Sözer'e bu yılbaşını çocuklarıyla geçireceğini söylediğini ifade etti. Sözer'in ise ise bunu kabul etmeyerek "Çocuklarına değil karına gideceksin" deyince tartışmaya başladıklarını iddia etti.
Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Aylin Sözer'in akrabası Endercan Güngörür, katil zanlısının ilişki yalanını indirim almak için söylediği belirtti.
TADİLAT İŞİ İÇİN TANIŞMIŞLAR
Güngörür şu ifadeleri kullandı:
Aylin Sözer daha önce katil ile yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için ulaşmış ve evinde ölçü aldırmış, katil çok yüksek bir miktarda para sunmuş ve Aylin Hoca bunu reddetmiş. Ardından katilin sözlü tacizlerine maruz kalmış ve tehdit edilmiş. Daha sonra 29 Aralık sabah 8 sularında şahıs Aylin hocanın apartmanına gelmiş.
AYLİN HOCA'NIN HESABINDAN KENDİ KARDEŞİNE PARA GÖNDERMEYE ÇALIŞMIŞ
Eve girer girmez Aylin Hoca'yı bıçakla katletmiş. Aylin hocanın telefonundan banka hesabına giriş yapıp kendi kardeşine 260 bin TL tutarında bir EFT yollamış ancak banka teyit için telefonla aramış. Telefon açılmayınca da EFT'yi reddetmiş. Daha sonra katil Aylin Hoca'nın telefonundan mesajla asistanına "sana döviz hesabımdan para yollayacağım onu çek göndereceğim adrese yolla" demiş.
İNDİRİM ALMAK İÇİN İLİŞKİ BAHANESİ
Durumdan şüphelenen asistan "Sesinizi duymadan olmaz" deyince katil "Gerek kalmadı" mesajı atmış. Asistan durumun normal olmadığını anlayarak Aylin Hoca'nın kardeşine ulaşmış. Aylin Hoca'nın kardeşi eve gidip anahtarla kapıyı açmaya çalışmış ancak kapı kilitliymiş. Polise haber verilince katil evi ateşe vermiş. Şahıs indirim almak için ilişki bahanesini uydurmuş."
TUTUKLANDI
Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Ayyıldız'a Barodan atanan avukat Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.
Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi. Kemal Ayyıldız'ın avukatı Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.
"BARODAN ZORUNLU OLARAK ATANDIM."
İstanbul 1 Nolu Baro avukatlarından Hamza Tüzen "CMK 150 kapsamında kendisine avukat atanması gerekiyordu. Ben Baro'dan zorunlu olarak atandım. Dün akşam gece saat 00.30-02.00 arasında sanığın ifadesi alındı. Bugün de önce savcılığa gelindi sonrasında az önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu an söyleyeceklerimiz bunlar. Hala soruşturma tüm kapsamıyla devam ediyor. Tutuklama gerekçesi 'kasten adam öldürme, tasarlayarak planlayarak adam öldürme'den içeri alındı şu an. Bu görev zorunlu olarak bize geldiği için yapmak zorunda kaldım. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Herkesin savunulma hakkı vardır ne olursa olsun. Ben de bu savunma hakkının gereğini yerine getirdim." dedi.