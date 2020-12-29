Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı.

Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

ACI DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR