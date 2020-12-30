Aylin Sözer'i yakarak öldüren katil Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anı kamerada!
Son dakika haberi... Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aylin Sözer'in katili 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu Aylin Sözer cinayetine dair son dakika görüntüleri.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:
"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"
POLİS HER DETAYI SORUŞTURUYOR
Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Kemal Ayyıldız tek kişilik bir hücreye konuldu. Polis, Ayyıldız'ın cep telefonu kayıtları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarını incelemeye alırken, olayın nasıl olduğunu ve nedenini çözmek için çalışmaları sürdürüyor.