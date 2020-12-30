Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! "Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!"

ALİŞAN

"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."