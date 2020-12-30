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Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! "Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!"

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilip yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ünlü isimler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

30.12.2020 17:10 - Son Güncelleme: 30.12.2020 17:10
Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! İstanbul Maltepe'de emniyetin ulaştığı bazı kaynaklarca "eski sevgili" olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!

Katil zanlısının, Sözer'i önce boğazından bıçakladığı, daha sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği öğrenildi.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİLERİNİ PAYLAŞTI

Sözer'in ölümü sadece yakınlarını değil, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!

ALİŞAN

"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!

HADİSE

"Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü. #AylinSözer..."

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