Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! "Şiddet gösteren kim olursa olsun reddedin!"
Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in vahşice katledilmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı! İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilip yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ünlü isimler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
30.12.2020 17:10
- Son Güncelleme: 30.12.2020 17:10
ALİŞAN
"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."
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