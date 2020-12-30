2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?

HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?

Muharrem ayında Kılınacak Namazlar

Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır :

"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "

Her iki rekatta :

7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.