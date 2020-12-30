Mehmet Çebi kimdir, kaç yaşında, nereli? Koleksiyoner Mehmet Çebi hayatı!

1990 yılından itibaren kurmuş olduğu Çebi Antik Şirketi ile profesyonel olarak sanat eserleri ve antika alım satımına başladı. 2000 li yılların başında İstanbul Antik Sanat Müzayede Evi ve Galerisini kurarak sanat faaliyetlerine devam etti.

Hat Sanatı ve Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili olarak koleksiyonlar oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında 30 adet konuyla ilgili en büyük Sergi ve tanıtım organizasyonları yaptı.