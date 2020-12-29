Bugün televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı ayakta tutan ve halka cesaretle açıklanamayan HDP ile ittifakı yine dolambaçlı yollarla dağılmasını önlemeye çalıştı. Terör örgütü PKK'nın açık destekçisi ve Diyarbakır'daki 40 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş'a destek veren açıklamalarda bulundu.

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