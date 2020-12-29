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    • 29.12.2020 21:57
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    'ı taşıyan u havada konuştu: Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle

    li firmasının koronavirüs aşıları 'ı taşıyan kargo uçağının u havada konuştu. Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaştığı videoda konuşan pilot, nın başarılı olmasını temenni etti.

    takvim.com.tr
    Sabah

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin aşısını taşıyan uçağı kullanan pilotları paylaştığı videoda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Pilotumuz ise, "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize milletimize hayırlı olsun." dedi.

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    Çin'den sipariş edilen SinoVac firmasına ait 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Pekin'den hareket etti. THY, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların ilk bölümünü getiren THY uçağının Türkiye saati ile 19.50'de Pekin'den havalandığını duyurmuştu. THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı ve 6175 sefer sayılı uçuşu ile Türkiye'ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü konteynerler içerisinde taşınıyor.
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    Haberler Güncel Çin aşısı CoronaVac'ı taşıyan THY pilotu havada konuştu: Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle