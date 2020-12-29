Acılı anne, evladına kavuşamadığı için duyduğu üzüntüyle HDP İl Binası önünde, "Benim küçük kızım için kim özgürlük isteyecek?" dedi.

"BENİM CEYLAN'IMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"

Evladına kavuşmak isteyen anne, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti." ifadelerini kullandı.