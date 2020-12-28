



TÜRK MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ KALKAR MI?

Bizim hukukumuzda Ceza Mahkemesi Kanunu'muzun 311. maddesi çok açık; AİHM'in ihlal kararı iç hukukumuzda yargılamayı yenileme sebeplerinden biri olarak kabul edilir. Ve taraflar bununla ilgili yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunursa yargılama yapan mahkeme dosyaya el atmak zorundadır. Ama mahkeme dosyayı el attı, hak ihlaline ilişkin AİHM kararını inceledi ve burada yargılamanın yenilenmesine yer olup olmadığına karar verme konusunda tamamen takdir yetkisine sahiptir.

