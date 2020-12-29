Erdoğan, kabine toplantısı sonrası şu mesajları verdi:haberleşme uydumuzu 2022'de uzay a gönderiyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.döneminde en çok konuşulan konulardan biri gıda üretimi. Biz de ülkemizin yüz ölçümünün 3 katı kadar toprak kiraladık.

aykırının hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyledik, izin vermeyiz dedik. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlaşmanın imzaları atılıyor.sipariş verdiğimiz aşılar yılbaşından önce ülkemize gelecek.

yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.