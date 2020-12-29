Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası şu mesajları verdi:
İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.
Salgın döneminde en çok konuşulan konulardan biri gıda üretimi. Biz de ülkemizin yüz ölçümünün 3 katı kadar toprak kiraladık.
AİHM aykırının hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyledik, izin vermeyiz dedik. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.
İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlaşmanın imzaları atılıyor.
Çin'den sipariş verdiğimiz aşılar yılbaşından önce ülkemize gelecek.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.
Erdoğan, Ankara Devlet ve Heykel Müzesi'nin açılışında konuştu: Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürüldü.