Yağış verilerine göre Türkiye'de ortalama 7 yılda bir "orta şiddetli", 19 yılda bir, "çok şiddetli" kuraklığın yaşandığına işaret eden Eroğlu, meteorolojik bir hadise olan kuraklığın, artık doğal afet sınıfına da girdiğini belirtti.

"YALNIZCA YÜZDE 3,7 ORANINDA AZALMA VAR"

Eroğlu, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 dönemine bakıldığında Türkiye geneli yağışlarında normal kabul edilen, uzun yıllar ortalamasına göre yalnızca yüzde 3,7 oranında azalma görüldüğünü, bu oranın, "büyük bir azalma" olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.