



Bir çok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Darlık Barajı bu durumdan en az etkilenen baraj oldu. Darlık barajında doluluk oranı yüzde 49.22 olarak ölçüldü. Darlık barajı bu oran ile kuraklıkta doluluk oranı en yüksek baraj oldu.