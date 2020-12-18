Su Politikaları Derneği'nin "İstanbul Yağışları ve Türkiye'de Kuraklık" raporuna göre, yağışlar ciddi oranda azaldı, bazı bölgelerde meteorolojik kuraklık hidrolojik kuraklığa dönüştü.



Milliyet'in haberine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık sorununa ilişkin, Su Politikaları Derneği tarafından hazırlanan "İstanbul Yağışları ve Türkiye'de Kuraklık" başlıklı rapor yayınlandı.