kentteki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 30 olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi.Mağlova Kemeri'nin de ayakları gün yüzüne çıktı. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi.