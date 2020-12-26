Mega kentteki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 30 olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi.
Mağlova Kemeri'nin de ayakları gün yüzüne çıktı. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi.
GÖLBAŞI KURUDU
Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmına su kaynağı olan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Geçen sene bu zamanlarda barajın suyla dolu olduğunu belirten çiftçi Ali Ünal, "Çok endişeliyiz. Ektiğimiz sebzeleri sulayacağız ama barajda su yok. Yağmur duası ediyoruz" dedi.
YALINTAŞ GÖLETİ TEDİRGİN EDİYOR!
Bursa'daki Yalıntaş göleti, kurak geçen kışla birlikte kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yalıntaş Muhtarı Seyfettin Karanfil, "Köylümüz bu göletten tarla sulaması yapıyor. Kuraklık devam ederse yakın zamanda burada su kalmayacak. Bu durumdan hem çiftçimiz hem de su canlıları olumsuz etkilenecek" dedi.
ÇEŞMELERİN SUYU DA KURUDU
Erzurum'da, Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen 450 yıllık çeşmeler kurudu. Muhtar Nuri Demir, asırlardır su akan çeşmelerin kurumasına üzüldüklerini söyledi. Jeoloji Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Eyüp Tavlaşoğlu, son yıllarda kar ve yağmur yağışının azalması nedeniyle yeraltı sularının azaldığını, çeşmelerin kuruduğunu belirtti.