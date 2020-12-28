"Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç" ana temasıyla yapılacak organizasyonda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da birer konuşma yaparak Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki gelecek 10 yılın stratejisini anlatacak.

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi öncülüğünde oluşturulan Küresel Umut Festivali, Birleşmiş Milletler'in 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı desteklemeyi, farkındalığı artırmayı, örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekmeyi ve konuyla ilgili bilgi paylaşımını en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Küresel Umut Festivali kapsamında 2021 yılı boyunca webinarlar düzenlenecek ve sürdürülebilirlik odaklı bir video platformu oluşturulacak. 1 milyon kişiye ulaşması planlanan proje kapsamında, ulaşılan her kişi için bir ağaç dikilerek "Küresel Umut Ormanı" oluşturulacak. Geleneksel olarak her yıl düzenlenecek olan Küresel Umut Festivali etkinlik serisi, eylül ayında gerçekleştirilecek Küresel Umut Festivali ve Küresel Umut Ödülleri ile tamamlanacak.





2030 YOLU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK WEBİNAR'INDA NELER VAR?

Halkbank, Vakıfbank ve Migros'un sponsorluğunda gerçekleştirilecek "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı" 28 Aralık 2020'de saat 13.00'da Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da birer konuşma yapacak.

"2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"nda iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin katılımıyla "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak İçin Kurumların ve Şirketlerin Yol Haritası" paneli gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden'in üstleneceği panele Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmed Özkan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin katılacak. Migros İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu'nun konuşması ile son bulacak olan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı", 28 Aralık Pazartesi saat 13:00'dan itibaren www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı yayınlanacak.

BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI KAMUOYUNA ANLATILACAK

Birleşmiş Milletler'in "Küresel İklim Değişikliği" raporuna göre 2020-2030 arasında harekete geçilmediği takdirde yeni nesiller, yükselen hava sıcaklıkları, hava koşulları, su stresi, deniz seviyesinin yükselmesi ile deniz ve kara ekosistemlerinde bozulma gibi iklim değişikliğinin giderek daha ciddi etkileriyle karşılaşacak. Dolayısıyla insanoğlu yeni bir dönemin başlangıcının arifesinde duruyor. Artık tüketiciden 'türetici'ye dönüşmek, 'onarıcı bir ekonomik sistem' kurmak ve iyileştirici bir dünya düzenine geçmek zorunda. Özellikle dünyamızı saran pandemi süreci, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı daha da önemli hale getirdi. Tüm dünyada kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yapılabilecekleri aktarmanın en etkili yolu medya araçlarından geçiyor.