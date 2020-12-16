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    • 16.12.2020 16:53
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    • 16.12.2020 16:53
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    Inbusiness'tan patronlara Google sürprizi

    Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni aylık dergisi , yayın dünyasına yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Google’da kendi ismi ile arama yapan iş insanları nin yeni fikri INBUSINESS sürprizi ile karşılaştı.

    Inbusiness'tan patronlara Google sürprizi

    Kasım ayında yayın hayatına başlayan , ilk sayısında kapağına taşıdığı Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin röportajı ile sektörün iddialı oyuncuları arasında yer aldı. Türkiye ve dünya sinin öncelikli gündemini sürdürülebilirlik mottosuyla sayfalarına, internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına taşıyan INBUSINESS bu kez de dijital reklam kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti.

    INBUSINESS'ın geçtiğimiz hafta başlayan kampanyasıyla iş dünyasının büyük patronları Google aramalarında kendilerine hitaben oluşturulmuş metin reklamlarıyla bir sürpriz yaşadı.

    Reklam fikri, ve iş dünyasındaki "ünlü isimlerin, kendileriyle ilgili haber ve yazıları okumak için zaman zaman Google'da kendi isimlerini arattıkları'' içgörüsünden yola çıkarak oluşturuldu. Her bir patronun ismine özel mesajlar oluşturuldu. Hazırlanan bu mesajın Google aramalarında iş insanının karşısına çıkması hedeflendi. Başkalarının yapacağı aramalar için de ikinci bir mesaj daha hazırlandı.

    DokuzDoksan imzalı kampanya, toplam 70 büyük patron için hazırlandı. Merak edilen içeriklerin INBUSINESS'da olduğunu vurgulayan kampanya yüksek dönüşüm oranıyla devam ediyor.






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