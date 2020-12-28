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    • 28.12.2020 10:22
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    SON DAKİKA: 'den 'ya önemli ziyaret

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, ", - Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun VIII. Toplantısı vesilesiyle 29 Aralık 2020 tarihinde Rusya Federasyonu’na (Soçi) bir ziyaret gerçekleştirecektir." açıklamasında bulundu.

    AA
    Türkiye'den Rusya'ya önemli ziyaret

    'nun, - Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için 29 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de gerçekleşecek toplantıya Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlık edeceği aktarıldı.

    Açıklamada, "Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'den Rusya'ya önemli ziyaret