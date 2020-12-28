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    • 28.12.2020 10:06
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    'de yaralanmalı kaza! Bölgede trafik kilitlendi

    Sabah saatlerinde 'in Hadımköy mevkisinde yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    TEM'de yaralanmalı kaza! Bölgede trafik kilitlendi

    Otoyolu Hadımköy mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Muhammed A. idaresindeki 53 DU 563 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet G. idaresindeki 11 EF 645 plakalı minibüs çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak otluk arazideki bir ağaca çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle 'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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    Haberler Güncel TEM'de yaralanmalı kaza! Bölgede trafik kilitlendi