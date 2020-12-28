Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında gittiği Düzce'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFETİN İKTİDAR OLMAK GİBİ BİR DERDİ YOK"

Düzce'deki temaslarında CHP'ye eleştirisini sürdüren İnce, "Muhalefet halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız" dedi.