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    • 28.12.2020 15:58
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    Koronavirüs vaka sayılarının 'de 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? 'de vakaların artması süreci nasıl etkileyecek?

    , "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Peki 'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama ve hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan kısıtlama devam etmeli mi? Vakaların 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? Koronavirüsle mücadele gündemine dair merak edilenleri Üyesi Prof. Dr. A Haber canlı yayında yanıtladı.


    , Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

    , Twitter'dan 'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi.

    AŞILAMADA VATANDAŞIMIZI ZORLAYICI BİR UYGULAMA OLMAYACAK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

    Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

    VAKALAR 15 BİNİN ALTINDA
    Peki Çin'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama ve hafta içi saat 21:00'den sonra uygulanan kısıtlama devam etmeli mi? Vakaların 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? Koronavirüsle mücadele gündemine dair merak edilenleri Üyesi Prof. Dr. canlı yayında yanıtladı.

    Tezer, "Bizim isteğimiz bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak, çocuk enfeksiyonu hastalıkları uzmanı olarak teması azaltıcı önlemlerin sayı minimum seviyeye gelene kadar devam etmesi yönünde olacaktır" dedi.

    Hasan Tezer, "Bir haftadır azalmaların olması sevindirici, kurallara uyumla birlikte rakamların daha da azalacağını öngörebiliriz. Dünyanın beklentisi aşılarla birlikte minimum seviyeye düşmesi" dedi.

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    Haberler Güncel Koronavirüs vaka sayılarının Türkiye'de 15 binin altına düşmesi ne anlama geliyor? Çin'de vakaların artması süreci nasıl etkileyecek?