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    • 28.12.2020 14:27
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    Başkentte kaçak operasyonu! 28 bin 600 paket ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'da kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda Rus uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. ile ekipleri tarafından tırda yapılan aramada, 28 bin 600 paket kaçak ele geçirildi.

    Ankara'da rekorluk operasyon! 28 bin 600 paket...

    Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 28 bin 600 paket kaçak ya el koyuldu.

    AA muhabirin edindiği bilgiye göre, ile ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir tırda yaptıkları aramada, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

    Kaçakçılıkla ilgili Rus uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

    Ele geçirilen elektronik sigara sayısının bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Başkentte kaçak elektronik sigara operasyonu! 28 bin 600 paket ele geçirildi