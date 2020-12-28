Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.12.2020 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2020 11:10
    ABONE OL

    : Sızma girişiminde bulunan 20 /'li terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... Teröristlere darbe üstüne darbe iniyor. MSB'den yapılan açıklamada " bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 /'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Milli Savunma Bakanlığınca, bölgesine sızmaya çalışan 20 /'li teröristin etksiz hale getirildiği bildirildi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve operasyondan görüntülere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi