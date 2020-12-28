İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.
Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.