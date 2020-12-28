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    • 28.12.2020 11:16
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    Son dakika: 'de terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var

    Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

    AA
    Kayseri'de DEAŞ operasyonu

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı.

    Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

    Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var