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    • 28.12.2020 00:16
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    zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'dan flaş açıklama

    zorunlu mu olacak? Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla bu sorunun yanıtını verdi. Koca açıklamasında, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak." ifadelerini kullandı.

    Aşı zorunlu mu olacak?

    zorunlu mu olacak? Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla bu sorunun yanıtını verdi.

    "VATANDAŞIMIZI ZORLAYICI BİR UYGULAMA OLMAYACAK"
    Koca açıklamasında, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak." ifadelerini kullandı.

    Koca'nın açıklaması şu şekilde:
    Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak.

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    Haberler Güncel Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'dan flaş açıklama