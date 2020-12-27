"SÜTÜN İHALESİZ OLARAK SATIN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kuruluş amacında veya mevzuatında süt işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak gibi bir görevi olmadığı için, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın aldığı sütün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a maddesi kapsamında ihalesiz olarak satın alması mümkün olmayıp, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale yapılması zorunludur.."



"YARDIM KARTLARINA SÜT BEDELİ YÜKLENMİŞ OLSAYDI İSRAFLAR OLMAYACAKTI"

"'Ekrem İmamoğlu' reklamıyla dolaşan 61 adet araç ve yüzlerce personelle kişisel reklam yapmak yerine, süt yardımı yapılan ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklenmiş olsa israflar olmayacaktı."

GÖKSU: "KAPI KAPI GİYDİRİLMİŞ ARAÇLARLA MILLETİN EVİNE SÜT GÖTÜRÜYORSUNUZ"

Mehmet Tevfik Göksu, 14 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıklamıştı. Göksu, çocuklara süt dağıtılmasını desteklediğini belirterek, "Kapı kapı giydirilmiş araçlarla milletin evine süt götürüyorsunuz. Bu şu demek: 'Ey ev sen fakirsin. Senin evinin çocuğuna ben süt getiriyorum. Bu ne kadar rahatsız edici değil mi? 30 milyonluk süt dağıtılmış. Litresi 8 lira olan süt dağıtılıyor" ifadelerini kullanmıştı.