



SOSYAL MEDYADA POLİS TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ ALGISI

Bu esnada Piroğlu'nun arkadan çekilen görüntüsü üzerine HDP ve bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında engelli vekil polis tarafından düşürüldü algısı oluşturulmaya başlandı.