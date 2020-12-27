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    • 28.12.2020 05:06
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    SON DAKİKA:  genelinde 56 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında  genelinde hafta sonu 56 saat kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarı ile sona erdi.

    AA
    Kısıtlama sona erdi

    Gelen son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında genelinde hafta sonu 56 saat kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarı ile sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan , Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

    Bu kapsamda, dördüncüsü 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye genelinde 56 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi