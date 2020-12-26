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    • 26.12.2020 17:59
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    Son dakika: 'de Başkan Erdoğan'a hakaret eden 'li Engin Özkoç, yumruklu kavga çıkınca olay yerini hemen terketti

    Gelen son dakika haberine göre, dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken yine bir provokasyona imza attı. Özkoç, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, hakaretler savurdu. li vekiller duruma tepki gösterince ortalık karıştı. Kavga büyüyünce Engin Özkoç Meclis'i alelacele terketti.

    CHP'li Özkoç'un hakareti sonrası yumruklu kavga

    CHP'nin her geçen gün artan saldırganlığı, çirkin, hakaret içeren açıklamaları Meclis'i birbirine kattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavga yumruklaşmaya kadar vardı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A YİNE HAKARET ETTİ!

    TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP'liler her zaman olduğu gibi toplantıyı provoke etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin ve seviyesiz, hakaret içeren sözleri bardağı taşıran son damla oldu.

    "TEK VATAN TEK MİLLET"

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "18 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla Cumhur İttifakının bütün çalışmaların arkasında 'tek vatan, tek millet" ülküsü vardır" dedi.

    TOPUKLADI

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tartışmalar devam ederken genel kuruldan ayrıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM'de Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç, yumruklu kavga çıkınca olay yerini hemen terketti