TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP'liler her zaman olduğu gibi toplantıyı provoke etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin ve seviyesiz, hakaret içeren sözleri bardağı taşıran son damla oldu.

"TEK VATAN TEK MİLLET"