CHP'nin her geçen gün artan saldırganlığı, çirkin, hakaret içeren açıklamaları Meclis'i birbirine kattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavga yumruklaşmaya kadar vardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YİNE HAKARET ETTİ!
TBMM Genel Kurulu dün kitle imha silahlarının yayılması ve finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeyi ele alırken CHP'liler her zaman olduğu gibi toplantıyı provoke etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çirkin ve seviyesiz, hakaret içeren sözleri bardağı taşıran son damla oldu.
"TEK VATAN TEK MİLLET"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "18 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla Cumhur İttifakının bütün çalışmaların arkasında 'tek vatan, tek millet" ülküsü vardır" dedi.
TOPUKLADI