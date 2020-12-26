Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun onayı olan bir programda "Türkçe ezan okunması" sonrası gelen tepkiler, CHP lideri tarafından, "hükümetin gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu bir diğer "Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını ise sürdürmeye devam etti.

KILIÇDAROĞLU TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASINDA HÜKÜMETİ SUÇLADI!

CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışması da soruldu:

Ezan bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek.

'UYUŞTURUCUDAN VERGİ' POLEMİĞİ

Vergi Usul Kanunu'nun 9. Maddesi; bir gelirin konusu suç teşkil etse dahi vergilendirilmesi gerekir diyor. Diğer yandan 2006'da kurumlar kanunu vergisinde değişiklik yapılarak vergi cennetlerindeki paraların Türkiye'ye getirilmesi halinde yüzde 30 vergilendirileceği düzenlemesi getirildi. Uygulanması için Cumhurbaşkanlığınca kararname yayımlanması gerekiyor.

PANDEMİ SÜRECİ VE AŞI

Kemal Kılıçdaroğlu, DSÖ tarafından sıklıkla pandemi sürecini iyi yönettiği için örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'nin süreci kötü yönettiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, aşı geliyor, gelirse elbette olacağız. Doktorlar 'şu aşıyı ol' derlerse olacağız.