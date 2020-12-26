Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.12.2020 14:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2020 14:51
    ABONE OL

    lideri 'ndan pes dedirten '' açıklaması! Hükümeti suçladı

    Genel Başkanı partisinin düzenlediği organizasyonda okunması hakkında iktidarı suçladı. Kılıçdaroğlu, tartışmaları hükümetin gündem değiştirme çabası olarak yorumladı.

    Pes dedirten 'Türkçe Ezan' açıklaması! Hükümeti suçladı

    Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen lideri , 'nin düzenlediği Şeb-i Aruz etkinliğiyle başlayan tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun onayı olan bir programda "Türkçe ezan okunması" sonrası gelen tepkiler, CHP lideri tarafından, "hükümetin gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu bir diğer "Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını ise sürdürmeye devam etti.

    KILIÇDAROĞLU TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASINDA HÜKÜMETİ SUÇLADI!
    CHP Lideri'ne İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe ezan tartışması da soruldu:

    Ezan bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek.

    'UYUŞTURUCUDAN VERGİ' POLEMİĞİ
    Vergi Usul Kanunu'nun 9. Maddesi; bir gelirin konusu suç teşkil etse dahi vergilendirilmesi gerekir diyor. Diğer yandan 2006'da kurumlar kanunu vergisinde değişiklik yapılarak vergi cennetlerindeki paraların Türkiye'ye getirilmesi halinde yüzde 30 vergilendirileceği düzenlemesi getirildi. Uygulanması için Cumhurbaşkanlığınca kararname yayımlanması gerekiyor.

    PANDEMİ SÜRECİ VE AŞI
    Kemal Kılıçdaroğlu, DSÖ tarafından sıklıkla pandemi sürecini iyi yönettiği için örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'nin süreci kötü yönettiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca, aşı geliyor, gelirse elbette olacağız. Doktorlar 'şu aşıyı ol' derlerse olacağız.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 'Türkçe Ezan' açıklaması! Hükümeti suçladı