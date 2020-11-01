"BURHAN HOCANIN NAZİK, MEDENİ, İNSANİ ÜSLUBU…"

Dr. Murat Yılmaz; Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavisinin sürdüğünün açıklamasının ardından "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde paylaşımda bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bir Burhan Hocanın nazik, medeni, insanı üslubuna bakın bir de CHP yöneticisi Engin Özkoç'un nobran, barbar, gayrıinsani üslubuna... Bu artık CHP'nin üslubuna dönüştü..."

"CHP KURULDUĞUNDAN BU YANA TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK YÜK"

Dr. Murat Yılmaz; AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlü'nün, CHP'li Selin Sayek Böke, AFAD'ın çadırlarını kullanmak için 'belge' şartı olduğunu, CHP'li belediyenin çadırlarını ise herkesin kullanabileceğini iddiasını, "Ne olur yük olmayın, yardımcı olun" dediğini ve Böke'nin sözlerini yalanladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"CHP kurulduğundan bu yana Türkiye'nin üzerindeki en büyük yüktür! Demokrasiyi kaldırarak tek parti diktatörlüğünde iktidar süren, 27 Mayıs'tan itibaren her darbenin ortağı azmettiricisi olan... CHP'nin Türkiye'ye yüklerini hadi siz de yazın..."