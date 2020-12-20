"Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç! Şimdi iyi dinle. Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsn milletvekilliğinden istifa edecekmisin? Hodri meydan"