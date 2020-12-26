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    • 26.12.2020 17:34
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    'ya çıkarma yapan , ile görüştü: Büyük işler başardınız

    , ile bir araya geldi. Akar'ın görüşmede kullandığı, "Büyük işler başardınız" ifadeleri dikkat çekti. Başağa da Akar'a "Sizler bizim kardeşimizsiniz" yanıtını verdi.

    AA
    Türkiye'den Libya'ya çıkarma: Büyük işler başardınız

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

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    Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Libya'da Tacura Polis Eğitim Merkezini de ziyaret etti.

    "İNŞALLAH BUNLARIN TAMAMINI GETİRİP..."

    Burada İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek." diye konuştu.

    "KARDEŞİMİZSİNİZ"

    İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz." ifadesini kullandı.

    Başağa ile Akar ve komutanlar daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.
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    Haberler Güncel Libya'ya çıkarma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü: Büyük işler başardınız