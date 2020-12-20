Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı ve Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirasını atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yalanlarını sürdürüyor.

LİSE, ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARI SAHTE DEĞİL

Cumhuriyet Gazetesi de geçtiğimiz gün Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna dair bir haber yapmış, sonradan çıkan bilgilerde Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaşılmıştı. Buna göre; hem Cumhuriyet'in hem de CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.

DÖRT MAAŞ İFTİRASI ATTI

Ayrıca Özkoç, kendi partisinin mensubu olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Yerlikaya'nın üç ayrı yerde görev yaptığına dair Ağustos 2020'de soru önergesi verdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği cevabı görmezden gelerek Yerlikaya'nın dört ayrı maaş aldığını iftirasını yinelemiş oldu.

HAMZA YERLİKAYA TEK MAAŞ ALIYOR, BİR DE HUZUR HAKKININ YARISINI ALIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tanrıkulu'nun soru önergesine cevaben, Hamza Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptığı sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanınca 27 Temmuz 2018 başdanışmanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Buna göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Yerlikaya'nın dört maaş aldığına yönelik sözleri yalanlanmış oldu.

TEK MAAŞ ALIYOR

Hâlihazırda Yerlikaya'nın iki ayrı görevi bulunuyor. Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcılığı görevi yanı sıra Vakıfbank bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor. Elde edilen bilgiye göre, Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcılığı görevinden maaş alıyor. Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ise huzur hakkını alıyor ancak bunun da yarısını alıyor. Yaşı tutmadığı gerekçesiyle milletvekilliği emekliliğinden maaş almıyor. Yerlikaya ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiği için buradan da herhangi bir maaş almıyor.

İŞTE SAHTE DİPLOMA YALANINI ÇÜRÜTEN DİPLOMALAR