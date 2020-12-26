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    • 26.12.2020 20:58
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    Son dakika: : Yurda giren vakalardan 'nin rapor ettiği gen una rastlanamamıştır

    Gelen son dakika haberine göre, , "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde 'nin rapor ettiği gen una rastlanamamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek." dedi.

    DHA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması

    Son dakika haberi...

    İngiltere'deki mutant virüs Türkiye'ye ulaştı mı? Mutasyon virüs Türkiye'de görüldü mü?

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    Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

    "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

    Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

    Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yurda giren vakalardan İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanamamıştır